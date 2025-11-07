В Госдуме призвали не торопиться с введением процедуры «охлаждения» сим-карт

Ввод периода «охлаждения» после роуминга направлен на ограничение работы сим-карт, используемых при атаках беспилотников. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

В России появятся детские сим-карты

По его мнению, торопиться с введением этого периода не следует, так как техническая сторона процедуры требует тщательной проработки, «чтобы порядочные граждане не страдали».

«Точно ли это введут? Вводить будут всё что угодно, что будет способствовать обеспечению безопасности», - заключил депутат.

Ранее в России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаРоумингМобильная Связь

