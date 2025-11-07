В Госдуме призвали не торопиться с введением процедуры «охлаждения» сим-карт
Ввод периода «охлаждения» после роуминга направлен на ограничение работы сим-карт, используемых при атаках беспилотников. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его мнению, торопиться с введением этого периода не следует, так как техническая сторона процедуры требует тщательной проработки, «чтобы порядочные граждане не страдали».
«Точно ли это введут? Вводить будут всё что угодно, что будет способствовать обеспечению безопасности», - заключил депутат.
Ранее в России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря
- Беременных женщин призвали избегать контактов с кошками
- Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам
- Какой хороший БАД: «Псевдопроизводителей» добавок оправдали спецификой производства
- В Госдуме призвали не торопиться с введением процедуры «охлаждения» сим-карт
- ВСУ оставили без электричества порядка 17 тысяч жителей Курской области
- Песков: Праздник 7 ноября потерял релевантность
- «Волосы встают дыбом!»: Блогеры призвали запретить каналы Mellstroy в России
- Песков назвал причину паузы в переговорах между Россией и Украиной
- Билли Новик: Джазовые лейблы в России создаются не для заработка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru