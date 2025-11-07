В Госдуме призвали не торопиться с введением процедуры «охлаждения» сим-карт

По его мнению, торопиться с введением этого периода не следует, так как техническая сторона процедуры требует тщательной проработки, «чтобы порядочные граждане не страдали».

«Точно ли это введут? Вводить будут всё что угодно, что будет способствовать обеспечению безопасности», - заключил депутат.

Ранее в России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».