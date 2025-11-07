ВСУ оставили без электричества порядка 17 тысяч жителей Курской области
7 ноября 202513:47
Порядка 17 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за атак ВСУ. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, под удар попали объекты энергетики, что привело к отключениям электричества в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.
«Наши бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка», - указал он.
Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
