ВСУ оставили без электричества порядка 17 тысяч жителей Курской области

Порядка 17 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за атак ВСУ. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона в Рыльском районе

По его словам, под удар попали объекты энергетики, что привело к отключениям электричества в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

«Наши бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка», - указал он.

Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

