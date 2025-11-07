Песков назвал причину паузы в переговорах между Россией и Украиной

Пауза в переговорах между Россией и Украиной возникла из-за нежелания Киева двигаться по пути политико-дипломатического урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, также диалогу мешают европейцы, провоцирующие Украину «на продолжение дальнейших боевых действий».

«Говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что у России пока нет возможности оценить перспективу возобновления переговоров с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
