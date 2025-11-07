Беременных женщин призвали избегать контактов с кошками

Непривитые кошки могут представлять опасность для здоровья беременных женщин. Об этом NEWS.ru заявила заведующая родильным отделением, врач акушер-гинеколог Ольга Шматова.

По её словам, женщины, которые ждут ребёнка, в случае таких контактов могут заразиться токсоплазмозом. Поэтому «целоваться с бездомными и чужими питомцами не нужно».

«Но если животное домашнее, привитое, со всеми обследованиями, то это не страшно», - заключила эксперт.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин заявил «Радиоточке НСН», что взаимодействие с кошками полезно для здоровья сердца.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗдоровьеБеременностьЖенщиныКошки

