Беременных женщин призвали избегать контактов с кошками
Непривитые кошки могут представлять опасность для здоровья беременных женщин. Об этом NEWS.ru заявила заведующая родильным отделением, врач акушер-гинеколог Ольга Шматова.
По её словам, женщины, которые ждут ребёнка, в случае таких контактов могут заразиться токсоплазмозом. Поэтому «целоваться с бездомными и чужими питомцами не нужно».
«Но если животное домашнее, привитое, со всеми обследованиями, то это не страшно», - заключила эксперт.
Ранее кардиолог Андрей Кондрахин заявил «Радиоточке НСН», что взаимодействие с кошками полезно для здоровья сердца.
