Экономист назвал курс доллара в 2021 году
Эксперт заявил в эфире НСН, что российской валюте в следующем году грозит дальнейшее ослабление.
Эксперты банка Citigroup спрогнозировали падение доллара в 2021 году на 20% на фоне успехов разработчиков вакцин от коронавируса и как следствие - восстановления мировой экономики. Если прогноз оправдается, это будет рекордное падение американского доллара с 1985 года.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.
«Рынки неадекватно реагируют на новости о вакцинах. Они реагируют так, будто уже все случилось. Но, во-первых, эти вакцины еще не зарегистрированы, речь идет о результатах испытаний. Во-вторых, сроки массового производства вакцины и тем более массовой же вакцинации измеряются месяцами и даже годами, это оценки вирусологов. Потому ждать, что с курсом доллара что-то случится из-за вакцины я бы вообще не стал. Это какие-то истерические реакции», - рассказал эксперт.
Что касается курса в рубля в наступающем году, то его ждет неминуемое ослабление, уверен Ракша. Он пояснил, что курс рубля зависит от цен на нефть, состояния российской экономики и дефицита бюджета.
«Цены на нефть в мире как минимум будут оставаться на текущих уровнях, а в худшем случае еще и упадут, потому что в мировой экономике в следующем году роста не ожидается. Потому сейчас в рамках сделки ОПЕК+ идут переговоры о том, чтобы продлить соглашение о снижении добычи на следующий год, потому что действующее соглашение истекает 1 января. Все понимают, что на фоне второй волны коронавируса, локдауна и снижения потребления нефти при повышении квот на добычу цены на нефть рухнут», - рассказал эксперт.
Потому если соглашение продлят, по его словам, цены на нефть останутся на прежнем уровне, а если нет – они рухнут, но для роста нет никаких предпосылок.
Что касается состояния российской экономики, то, по мнению экономиста, оснований для оптимизма, который представлен в прогнозе Минэкономразвития, нет никаких.
«Если и начнется какой-то слабый рост в российской экономике, то это будет во втором полугодии и ближе к концу года, поэтому ситуация в российской экономике тоже не будет поддерживать рубль», - уверен Ракша.
Он отметил, что ситуация с дефицитом бюджета будет побуждать Минфин и Центробанк России ослаблять курс рубля в управляемом режиме, чтобы уложиться в параметры бюджетной политики.
«Я бы сказал, что доллар в 2021 году будет стоить порядка 100 рублей», - спрогнозировал Ракша.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал НСН, что к концу года доллар будет стоит 85 рублей, евро - 100 рублей, если не изменятся те факторы, которые влияют на курс рубля, но пока сложно надеяться, что ситуация улучшится.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Песков заявил, что Путин не использует соцсети
- Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла в топ-100 по версии Financial Times
- Минобороны НКР опровергло информацию об атаке ВС Азербайджана
- Алиев отказался дать Карабаху какой-либо статус
- Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru