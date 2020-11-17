Экономист назвал курс доллара в 2021 году

«Рынки неадекватно реагируют на новости о вакцинах. Они реагируют так, будто уже все случилось. Но, во-первых, эти вакцины еще не зарегистрированы, речь идет о результатах испытаний. Во-вторых, сроки массового производства вакцины и тем более массовой же вакцинации измеряются месяцами и даже годами, это оценки вирусологов. Потому ждать, что с курсом доллара что-то случится из-за вакцины я бы вообще не стал. Это какие-то истерические реакции», - рассказал эксперт.

Что касается курса в рубля в наступающем году, то его ждет неминуемое ослабление, уверен Ракша. Он пояснил, что курс рубля зависит от цен на нефть, состояния российской экономики и дефицита бюджета.

«Цены на нефть в мире как минимум будут оставаться на текущих уровнях, а в худшем случае еще и упадут, потому что в мировой экономике в следующем году роста не ожидается. Потому сейчас в рамках сделки ОПЕК+ идут переговоры о том, чтобы продлить соглашение о снижении добычи на следующий год, потому что действующее соглашение истекает 1 января. Все понимают, что на фоне второй волны коронавируса, локдауна и снижения потребления нефти при повышении квот на добычу цены на нефть рухнут», - рассказал эксперт.

Потому если соглашение продлят, по его словам, цены на нефть останутся на прежнем уровне, а если нет – они рухнут, но для роста нет никаких предпосылок.

Что касается состояния российской экономики, то, по мнению экономиста, оснований для оптимизма, который представлен в прогнозе Минэкономразвития, нет никаких.