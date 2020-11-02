Экономист спрогнозировал курс рубля к концу года
Пандемия коронавируса, угроза санкций и общая слабость российской экономики не позволят укрепиться рублю, рассказал в эфире НСН директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton.
Курс доллара в ходе торгов в понедельник превысил 80 рублей, евро вырос до 94 рублей.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал НСН, какие факторы влияют на падение курса российского рубля.
«Вторая волна пандемии стала реальностью, хотя официальный прогноз правительства РФ не предусматривает вторую волну. Это оказывает негативное влияние на рубль, так как понятно, что экономика теперь будет тормозить еще больше. Хоть и не хотелось вводить ограничения, но мы видим, что другие страны их вводят. Вторая волна пандемии означает торможение экономики, спрос на нефть и нефтепродукты падает, котировки идут вниз, для рубля это критично», - сказал Николаев.
Он подчеркнул, что говорить о независимости курса рубля от нефтяных цен нельзя с начала пандемии, когда началось падение нефтяных цен, началось и новое ослабление рубля.
«С большой вероятностью на выборах президента США победит Байден, а он выступает за ужесточение санкций», - отметил Николаев. По его словам, этот фактор пока не действует, но после выборов дело до этого дойдет. Как отмечает аналитик, американские санкции – фоновый фактор, влияющий на курс рубля, который будет иметь отложенный эффект.
«Ну и состояние российской экономики, которая была и есть слабой, а не может быть сильной валюты при слабой экономике», - подчеркнул эксперт.
К концу года, по прогнозу Николаева, доллар будет стоит 85 рублей, евро - 100 рублей, если не изменятся те факторы, которые влияют на курс рубля, но пока сложно надеяться, что ситуация улучшится.
«Вторая волна будет длиннее первой, как говорят все эпидемиологи, локдауны в Европе вводят до декабря, то есть влияние второй волны будет до конца декабря. Антироссийские санкции после выборов тоже стоит ждать, а восстановление российской экономики после первой волны закончилось. Цены на нефть к концу года не восстановятся, то есть все факторы, которые давят на рубль, вряд ли изменятся, и курс рубля будет ослабевать», - резюмировал эксперт.
В начале октября научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.
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