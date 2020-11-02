Экономист спрогнозировал курс рубля к концу года

Он подчеркнул, что говорить о независимости курса рубля от нефтяных цен нельзя с начала пандемии, когда началось падение нефтяных цен, началось и новое ослабление рубля.

«С большой вероятностью на выборах президента США победит Байден, а он выступает за ужесточение санкций», - отметил Николаев. По его словам, этот фактор пока не действует, но после выборов дело до этого дойдет. Как отмечает аналитик, американские санкции – фоновый фактор, влияющий на курс рубля, который будет иметь отложенный эффект.

«Ну и состояние российской экономики, которая была и есть слабой, а не может быть сильной валюты при слабой экономике», - подчеркнул эксперт.

К концу года, по прогнозу Николаева, доллар будет стоит 85 рублей, евро - 100 рублей, если не изменятся те факторы, которые влияют на курс рубля, но пока сложно надеяться, что ситуация улучшится.

«Вторая волна будет длиннее первой, как говорят все эпидемиологи, локдауны в Европе вводят до декабря, то есть влияние второй волны будет до конца декабря. Антироссийские санкции после выборов тоже стоит ждать, а восстановление российской экономики после первой волны закончилось. Цены на нефть к концу года не восстановятся, то есть все факторы, которые давят на рубль, вряд ли изменятся, и курс рубля будет ослабевать», - резюмировал эксперт.

В начале октября научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.

