Россияне припрятали «под матрас» более 12 трлн рублей

За десять месяцев 2020 года объем наличных денег у жителей России увеличился почти на треть, пишут «Известия».

В настоящее время эта сумма превышает 12 триллионов рублей. Пик на снятие денег со счетов стал лакмусовой бумажкой недоверия банкам, и признаком паники. Как сообщил президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий, «подушка безопасности значительна, и начинать разговор о гипотетических рисках для финансовой системы рано».

При этом динамика роста наличности типична для людей в кризисные периоды, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев. Россияне стремятся как можно больше отложить на «черный» день.

Напомним, финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что российская экономика не выдержит нового локдауна, так как тогда «закрутится спираль убивания экономики». По его прогнозам, в первую очередь от локдауна пострадает сфера услуг, в которой работает много россиян.

