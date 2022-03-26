Экономист ФРГ Хамер: Европа из-за санкций может столкнуться с ростом цен на бензин

Если экономика Германии из-за введения антироссийских санкций потерпит крах, то «развалится и вся Европа». Об этом заявил немецкий экономист Айка Хамер в беседе с RT.

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«Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить €4—5 или даже €6 за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», — заявил Хамер.

Экономист считает, что граждане возложат ответственность на политиков за экономический кризис. Причина в том, что в противостоянии с Россией «нет здравого зерна», как отмечал американский президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что власти Германии планируют вдвое сократить импорт нефти из России к середине текущего года. Об этом пишет Der Spiegel. Издание ссылается на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, в котором указано, что из-за изменений в контрактах «в обозримом будущем» зависимость от российской нефти может быть снижена до 25%.

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ФОТО: pixabay.com
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