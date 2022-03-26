Экономист ФРГ Хамер: Европа из-за санкций может столкнуться с ростом цен на бензин
Если экономика Германии из-за введения антироссийских санкций потерпит крах, то «развалится и вся Европа». Об этом заявил немецкий экономист Айка Хамер в беседе с RT.
«Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить €4—5 или даже €6 за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», — заявил Хамер.
Экономист считает, что граждане возложат ответственность на политиков за экономический кризис. Причина в том, что в противостоянии с Россией «нет здравого зерна», как отмечал американский президент Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что власти Германии планируют вдвое сократить импорт нефти из России к середине текущего года. Об этом пишет Der Spiegel. Издание ссылается на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, в котором указано, что из-за изменений в контрактах «в обозримом будущем» зависимость от российской нефти может быть снижена до 25%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru