СМИ: Германия к середине года вдвое сократит импорт нефти из России
Власти Германии планируют вдвое сократить импорт нефти из России к середине текущего года. Об этом пишет Der Spiegel.
Издание ссылается на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, в котором указано, что из-за изменений в контрактах «в обозримом будущем» зависимость от российской нефти может быть снижена до 25%.
Отмечается, что изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы, пишет RT.
«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», — говорится в документе.
Ранее глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил, что ФРГ может платить за российский газ в рублях, однако это будет нарушать введенные ранее санкции против Центробанка, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам
- СМИ: Германия к середине года вдвое сократит импорт нефти из России
- СМИ: Поезда «Аллегро» перестанут курсировать между Финляндией и Россией с 26 марта
- Милонов предложил приостановить работу коллекторов в России
- Президент Латвии заявил о необходимости прекратить импорт российских энергоносителей
- СМИ: Россия названа «острой угрозой» в новой стратегии Пентагона
- Экс-депутат Рады показал польскую карту по «разделу» Украины
- Евросоюз создаст трастовый фонд солидарности с Украиной
- ФАС обсуждает возможность наказывать за спекуляцию всех участников рынка
- Глава ЕК: Евросоюз не позволит платить за российский газ в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru