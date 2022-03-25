СМИ: Германия к середине года вдвое сократит импорт нефти из России

Власти Германии планируют вдвое сократить импорт нефти из России к середине текущего года. Об этом пишет Der Spiegel.

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Издание ссылается на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, в котором указано, что из-за изменений в контрактах «в обозримом будущем» зависимость от российской нефти может быть снижена до 25%.

Отмечается, что изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы, пишет RT.

«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», — говорится в документе.

Ранее глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил, что ФРГ может платить за российский газ в рублях, однако это будет нарушать введенные ранее санкции против Центробанка, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НефтьРоссияГермания
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