Курс рубля значительно укрепился к доллару и евро

Курс рубля вечером 3 декабря вырос к доллару и евро на фоне приближения цены на нефть к максимуму с марта 2020 года в результате решений ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также на усиление российской валюты работает укрепление западных фондовых индексов. Рубль обновляет максимумы к доллару за три месяца. По данным агентства, курс доллара может снизиться на 68 копеек и достигнуть 74,39 рубля.

Курс евро, по данным Мосбиржи, также снизится на 59 копеек и может достигнуть 90,29 рубля. Стоимость доллара стала ниже 75 рублей впервые за три месяца.

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ФОТО: РИА Новости
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