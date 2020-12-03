Курс рубля значительно укрепился к доллару и евро

Также на усиление российской валюты работает укрепление западных фондовых индексов. Рубль обновляет максимумы к доллару за три месяца. По данным агентства, курс доллара может снизиться на 68 копеек и достигнуть 74,39 рубля.

Курс евро, по данным Мосбиржи, также снизится на 59 копеек и может достигнуть 90,29 рубля. Стоимость доллара стала ниже 75 рублей впервые за три месяца.

