Кудрин спрогнозировал появление миллиона новых бедных к концу 2020 года
В России к концу года вырастет число бедных, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Об этом он заявил на гражданском форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), сообщает РИА Новости.
«У нас примерно на миллион (человек - прим. НСН) прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно, - заявил Кудрин. - Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка» - призвал Кудрин.
Он пояснил, что в России падение уровня жизни граждан во втором квартале превышало 8%, в третьем - уже 4,5%.
В целом, по словам Кудрина, падение экономики России к концу 2020 года прогнозируется на уровне 4,5 %.
«Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», — цитирует главу Счетной палаты Газета.ru.
При этом, отметил Кудрин, по итогам года экономика стран Европы сократится примерно на 9%, а Великобритании — на 11%.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.
«Рынки неадекватно реагируют на новости о вакцинах. Они реагируют так, будто уже все случилось. Но, во-первых, эти вакцины еще не зарегистрированы, речь идет о результатах испытаний. Во-вторых, сроки массового производства вакцины и тем более массовой же вакцинации измеряются месяцами и даже годами, это оценки вирусологов. Потому ждать, что с курсом доллара что-то случится из-за вакцины я бы вообще не стал. Это какие-то истерические реакции», - рассказал эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru