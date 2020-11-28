Кудрин спрогнозировал появление миллиона новых бедных к концу 2020 года

«У нас примерно на миллион (человек - прим. НСН) прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно, - заявил Кудрин. - Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка» - призвал Кудрин.

Он пояснил, что в России падение уровня жизни граждан во втором квартале превышало 8%, в третьем - уже 4,5%.

В целом, по словам Кудрина, падение экономики России к концу 2020 года прогнозируется на уровне 4,5 %.

«Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», — цитирует главу Счетной палаты Газета.ru.

При этом, отметил Кудрин, по итогам года экономика стран Европы сократится примерно на 9%, а Великобритании — на 11%.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.

«Рынки неадекватно реагируют на новости о вакцинах. Они реагируют так, будто уже все случилось. Но, во-первых, эти вакцины еще не зарегистрированы, речь идет о результатах испытаний. Во-вторых, сроки массового производства вакцины и тем более массовой же вакцинации измеряются месяцами и даже годами, это оценки вирусологов. Потому ждать, что с курсом доллара что-то случится из-за вакцины я бы вообще не стал. Это какие-то истерические реакции», - рассказал эксперт.

