Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро

Отмечается, что проект соответствующего указания был направлен в Минюст и вступит в силу с момента официального опубликования.

«Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск», — сообщает регулятор.

Курс евро будет устанавливаться так же, как и курсы других иностранных валют по отношению к российскому рублю. По данным ЦБ, это позволит упростить порядок установления и публикации официальных курсов.

Ранее Банк России запретил взимать комиссию за выдачу наличной валюты физическим лицам, напоминает Ura.ru. Ограничения будут действовать до 9 сентября.

