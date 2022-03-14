Банк России изменит порядок расчета курсов доллара и евро
Центробанк расширит временной диапазон расчета курса доллара к рублю и упростит порядок установления курса евро для повышения репрезентативности курса в условиях повышенной волатильности на валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что проект соответствующего указания был направлен в Минюст и вступит в силу с момента официального опубликования.
«Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск», — сообщает регулятор.
Курс евро будет устанавливаться так же, как и курсы других иностранных валют по отношению к российскому рублю. По данным ЦБ, это позволит упростить порядок установления и публикации официальных курсов.
Ранее Банк России запретил взимать комиссию за выдачу наличной валюты физическим лицам, напоминает Ura.ru. Ограничения будут действовать до 9 сентября.
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