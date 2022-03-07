Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком России

Южная Корея присоединяется к дополнительным антироссийским санкциям в финансовом секторе, сообщает Министерство иностранных дел страны.

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Речь идет о прекращении транзакций с Центробанком РФ и другие меры.

О том, какие конкретно ограничительные меры будут приняты, Сеул объявит после консультаций с соответствующими ведомствами Кореи.

Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась от США права для своих компаний не обращаться за лицензией к американским властям при экспорте технологической продукции в Россию.

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ФОТО: rbc.ru
ТЕГИ:ЦентробанкСанкции Против РоссииЮжная Корея
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