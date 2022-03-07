Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком России
Южная Корея присоединяется к дополнительным антироссийским санкциям в финансовом секторе, сообщает Министерство иностранных дел страны.
Речь идет о прекращении транзакций с Центробанком РФ и другие меры.
О том, какие конкретно ограничительные меры будут приняты, Сеул объявит после консультаций с соответствующими ведомствами Кореи.
Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась от США права для своих компаний не обращаться за лицензией к американским властям при экспорте технологической продукции в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+79 863 / сут.
Умерли
356 тыс.+744 / сут.
Выздоровели
14,6 млн+149 тыс. / сут.
- Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком России
- В конгрессе США хотят запретить импорт российской нефти
- МИД РФ: ситуация на Украине изменит качество отношений Москвы с США и ЕС
- Стало известно, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас
- Нефть марки Brent подорожала до $130 за баррель
- Минобороны РФ предупредило о провокации с радиоактивным заражением Харькова
- Кадыров: Родственники готовы отправиться на Украину
- Финская Fazer заявила об остановке деятельности в России
- Макрон обсудил с Зеленским безопасность АЭС Украины
- Дания призвала Европу избавиться от зависимости от газа из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru