ФАС: в России начал дешеветь бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России, это произошло после падения оптовых цен, сообщает РБК со ссылкой на заявление руководителя ФАС Максима Шаскольского.
«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — заявил глава службы.
С 28 февраля по 5 марта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 подешевел на 9,6%. Дизтопливо стало дешевле на 12%.
На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. Так, за 10 марта АИ-92 подешевел на бирже на 6,4%, до 36,88 тыс. руб. за тонну, что стало минимальным значением с апреля 2020 года.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку. Вместе с тем, по словам эксперта, ограничения на экспорт нефти пережить будет проще.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- ФАС: в России начал дешеветь бензин
- РФ запросила заседание СБ ООН из-за американских биолабораторий на Украине
- МИД России заявил о готовности выдержать санкции и другие ограничения
- Аналитики ожидают подъем российской экономики в 2023 году
- Заложниками на Украине остались больше 7 тысяч иностранцев
- Путин: Нужно не допустить появления новых обманутых дольщиков
- В России нашли замену Booking и Airbnb
- Глава МВФ: Дефолт РФ более не является невероятным событием
- В Turkish Airlines опровергли введение ограничений на продажу билетов для россиян
- Walt Disney объявил о приостановке своей деятельности в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru