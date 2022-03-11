ФАС: в России начал дешеветь бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России, это произошло после падения оптовых цен, сообщает РБК со ссылкой на заявление руководителя ФАС Максима Шаскольского.

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«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — заявил глава службы.

С 28 февраля по 5 марта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 подешевел на 9,6%. Дизтопливо стало дешевле на 12%.

На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. Так, за 10 марта АИ-92 подешевел на бирже на 6,4%, до 36,88 тыс. руб. за тонну, что стало минимальным значением с апреля 2020 года.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку. Вместе с тем, по словам эксперта, ограничения на экспорт нефти пережить будет проще.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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