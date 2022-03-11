ФАС: в России начал дешеветь бензин

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — заявил глава службы.

С 28 февраля по 5 марта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 подешевел на 9,6%. Дизтопливо стало дешевле на 12%.

На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. Так, за 10 марта АИ-92 подешевел на бирже на 6,4%, до 36,88 тыс. руб. за тонну, что стало минимальным значением с апреля 2020 года.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку. Вместе с тем, по словам эксперта, ограничения на экспорт нефти пережить будет проще.

