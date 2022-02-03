Росстат: в России подорожал бензин

Топливо поднялось в цене до отметки 50,61 рубля за литр.

За неделю средняя стоимость бензина марки Аи-92 выросла на восемь копеек, до 47,56 рубля за литр. Аи-95 стал стоить дороже на 10 копеек и теперь обходится в 51,5 рубля за литр. Цена на топливо марки Аи-98 увеличилась на 12 копеек — 59,69 рублей за литр.

Дизельное топливо стало дороже за неделю на 18 копеек. Теперь его средняя цена - 54,87 рубля за литр. Рост цен на топливо отмечен в 50 регионах страны. Наибольшее подорожание произошло в Красноярском крае — на 1,1%. Снижение стоимости топлива в ведомстве отметили в Карелии и Чечне.

Напомним, замедление роста цен на бензин спрогнозировал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

