Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведёв заявил, что его слова о возможном падении курса рубля до 200 единиц за доллар были неправильно истолкованы. По его мнению, его фраза о возможном колебании курса российской валюты, растиражированная СМИ, была «абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост».

Ранее Ведев сказал, что «все участники экономического рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно». Такая фраза экономиста была итогом его рассуждений о том, что Центробанк таргетирует инфляцию, а Минфин через бюджетное правило таргетирует обменный курс. При этом представитель РАНХиГС подчеркнул, что спрос на зарубежную валюту идет, в первую очередь, от ведомства.

Комментируя для НСН слова Алексея Ведева, экономист Дениса Ракша выразил предположение, что СМИ вырвали фразу из контекста.