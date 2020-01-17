Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи
Экономисты в эфире НСН подтвердили, что резкого падения рубля ожидать не следует.
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведёв заявил, что его слова о возможном падении курса рубля до 200 единиц за доллар были неправильно истолкованы. По его мнению, его фраза о возможном колебании курса российской валюты, растиражированная СМИ, была «абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост».
Ранее Ведев сказал, что «все участники экономического рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно». Такая фраза экономиста была итогом его рассуждений о том, что Центробанк таргетирует инфляцию, а Минфин через бюджетное правило таргетирует обменный курс. При этом представитель РАНХиГС подчеркнул, что спрос на зарубежную валюту идет, в первую очередь, от ведомства.
Комментируя для НСН слова Алексея Ведева, экономист Дениса Ракша выразил предположение, что СМИ вырвали фразу из контекста.
«Какая глупость! Ведев не имел ввиду, что рубль непременно опустится до отметки 200 рублей за доллар. Шла теоретическая дискуссия о монетарной политике. Не нужно его слова воспринимать как прямое указание на то, что это будет реально. Это вырванная из контекста фраза, из этой мухи не стоит раздувать слона», - пояснил слова коллеги Ракша.
Тем не менее, в обозримом будущем курс рубля действительно может упасть, но не так катастрофично, как это преподнесли журналисты. Об этом НСН рассказал экс-председатель Центробанка Сергей Дубинин.
«Меня недавно спрашивали, а почему у нас доллар не 50 рублей? Я думаю, что тот остаток после исполнения бюджетного правила, который идет на рынок, будет сдерживать предложение и спрос на валюту в уже привычных рамках. Колебания возможны от 55 и до 65, может быть, до 75 рублей», - заявил он.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что для серьезного падения рубля должны совпасть несколько факторов: обострение торговой войны США и Китая, рецессия в экономике, крупный военный конфликт на Ближнем Востоке и падение цен на нефть.
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