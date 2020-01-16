Названы факторы, при которых доллар будет стоит 200 рублей
Курс рубля в будущем может упасть до отметки 200 рублей за один доллар США. Такой прогноз дал руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведёв, в ходе дискуссии экспертов «Горизонты экономической политики», организованной в рамках Гайдаровского форума.
По его словам, министерство финансов через бюджетное правило занимается инфляционным таргетированием для поддержания стабильности рубля. Экономист добавил, что движение курса в сторону 200 рублей за доллар вполне возможно, а в обратном направлении к 40 рублям - нет.
Однако другие экономисты не согласились с коллегой. Так руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что в ближайшее время доллар точно не подорожает до 200 рублей.
Эксперт отметил, что для такого падения должны совпасть несколько факторов: обострение торговой войны США и Китая, рецессия в экономике, крупный военный конфликт на Ближнем Востоке и падение цен на нефть.
«По отдельности эти факторы ослабят рубль, но не обрушат», - цитирует Деева Газета.ру.
Ранее экономист Дениса Ракша, обсуждая с НСН слова Алексея Ведева, предположил, что СМИ неправильно интерпретировали слова Ведёва.
«Это вырванная из контекста фраза, из этой мухи не стоит раздувать слона», - сказал он.
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