Названы факторы, при которых доллар будет стоит 200 рублей

Однако другие экономисты не согласились с коллегой. Так руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что в ближайшее время доллар точно не подорожает до 200 рублей.

Эксперт отметил, что для такого падения должны совпасть несколько факторов: обострение торговой войны США и Китая, рецессия в экономике, крупный военный конфликт на Ближнем Востоке и падение цен на нефть.

«По отдельности эти факторы ослабят рубль, но не обрушат», - цитирует Деева Газета.ру.

Ранее экономист Дениса Ракша, обсуждая с НСН слова Алексея Ведева, предположил, что СМИ неправильно интерпретировали слова Ведёва.

«Это вырванная из контекста фраза, из этой мухи не стоит раздувать слона», - сказал он.

