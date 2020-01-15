Лавров объявил курс на окончательную дедолларизацию

Россия продолжит поэтапную дедолларизацию национальной экономики. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Вашингтон злоупотребляет статусом доллара, Москва надеется расширить использование национальной валюты в международных сделках со странами БРИКС.

В минувшем году, по словам главы МИД РФ, в рамках организации были достигнуты соглашения о взаимном открытии корреспондентских счетов национальными банками.

Доля доллара в международных резервах была снижена Центробанком с июля 2017 по июнь 2018 года. Теперь она составляет 21,9%. При этом доля евро и юаней, напротив, была увеличена до 32% и 14,7% соответственно. Такие данные представлены в обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте.

Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин в эфире НСН посчитал такую политику ЦБ разумной.

«Я бы не сказал, что это особые отношения к другим валютам, потому что эти валюты постоянно колеблются, а эти колебания жизненно необходимы для их существования. Поэтому я не вижу никаких особых манёвров. Политика Центробанка в этом отношении представляется вполне разумной», - считает эксперт.

Как пишет Bloomberg, первый год «эксперимента» по сокращению доли американского доллара в золотовалютных запасах обернулся для России потерями в 7,7 млрд долларов. Это связано с тем, что ЦБ России начал больше вкладываться в евро и китайские юани, однако доллар за этот период укрепился на 6,5%.