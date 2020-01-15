Лавров объявил курс на окончательную дедолларизацию
Ведущие экономисты в эфире НСН оценили перспективы перехода России на расчеты в рублях.
Россия продолжит поэтапную дедолларизацию национальной экономики. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Вашингтон злоупотребляет статусом доллара, Москва надеется расширить использование национальной валюты в международных сделках со странами БРИКС.
В минувшем году, по словам главы МИД РФ, в рамках организации были достигнуты соглашения о взаимном открытии корреспондентских счетов национальными банками.
Доля доллара в международных резервах была снижена Центробанком с июля 2017 по июнь 2018 года. Теперь она составляет 21,9%. При этом доля евро и юаней, напротив, была увеличена до 32% и 14,7% соответственно. Такие данные представлены в обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте.
Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин в эфире НСН посчитал такую политику ЦБ разумной.
«Я бы не сказал, что это особые отношения к другим валютам, потому что эти валюты постоянно колеблются, а эти колебания жизненно необходимы для их существования. Поэтому я не вижу никаких особых манёвров. Политика Центробанка в этом отношении представляется вполне разумной», - считает эксперт.
Как пишет Bloomberg, первый год «эксперимента» по сокращению доли американского доллара в золотовалютных запасах обернулся для России потерями в 7,7 млрд долларов. Это связано с тем, что ЦБ России начал больше вкладываться в евро и китайские юани, однако доллар за этот период укрепился на 6,5%.
Экономист Дениса Ракша в эфире НСН объяснил, что потеря около 8 млрд долларов на фоне значительных золотовалютных резервов страны – не самая большая плата за уход от возможных рисков.
«От доллара уходит и Россия, и другие страны, не для того, чтобы на этом что-то заработать, а потому что доллар сам по себе несет для них риски. За то, чтобы этих рисков было меньше, мы и заплатили эти 8 миллиардов долларов. Это не некая случайность, точно так же мы могли на этом и заработать 8 миллиардов долларов, если курсы шли в другую сторону. В масштабах российской экономики – это немного. У нас золотовалютные резервы превышают 600 миллиардов долларов», - сказал он.
Россия уже заключила с рядом государств крупные торговые контракты в рублях или национальных валютах стран-покупателей. В частности речь идёт о соглашениях на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции, Китаю и Индии.
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