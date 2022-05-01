Эксперт рассказал о возможном крахе евро

В России практически происходит крах евро, его можно наблюдать, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.

Курс евро впервые с марта 2020 года упал до 74 рублей

По его словам, на фоне западных антироссийских санкций спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким. Это, по словам эксперта, приводит к ослаблению евро к рублю.

Что касается глобального краха европейской валюты, то это возможно только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в Евросоюзе заставит страны вернуться к национальным валютам.

Как сообщалось ранее, евро может сильно пострадать на фоне ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта российских энергоносителей.

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