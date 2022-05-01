Эксперт рассказал о возможном крахе евро
В России практически происходит крах евро, его можно наблюдать, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.
По его словам, на фоне западных антироссийских санкций спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким. Это, по словам эксперта, приводит к ослаблению евро к рублю.
Что касается глобального краха европейской валюты, то это возможно только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в Евросоюзе заставит страны вернуться к национальным валютам.
Как сообщалось ранее, евро может сильно пострадать на фоне ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта российских энергоносителей.
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