Эксперт рассказал о возможном крахе евро

По его словам, на фоне западных антироссийских санкций спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким. Это, по словам эксперта, приводит к ослаблению евро к рублю.

Что касается глобального краха европейской валюты, то это возможно только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в Евросоюзе заставит страны вернуться к национальным валютам.

Как сообщалось ранее, евро может сильно пострадать на фоне ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта российских энергоносителей.

