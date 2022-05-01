Путин подписал закон о регистрации в России иностранных компаний
Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс, позволяющий иностранным организациям становиться на налоговый учет в упрощенном порядке после открытия счета в банке. Процедура необходима для оплаты поставок отечественного газа в рублях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 1 мая.
Законодательные изменения позволяют облегчить процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкционным давлением, кроме того, предусматривает в качестве нового основания для постановки иностранных организаций на налоговый учет, — а именно открытие счета в банке РФ.
Кроме того, закон требует соблюдать налоговую тайну в процессе передачи данных от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия.
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