Путин подписал закон о регистрации в России иностранных компаний

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс, позволяющий иностранным организациям становиться на налоговый учет в упрощенном порядке после открытия счета в банке. Процедура необходима для оплаты поставок отечественного газа в рублях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 1 мая.

В Госдуму внесен законопроект об ответственности за исполнение санкций

Законодательные изменения позволяют облегчить процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкционным давлением, кроме того, предусматривает в качестве нового основания для постановки иностранных организаций на налоговый учет, — а именно открытие счета в банке РФ.

Кроме того, закон требует соблюдать налоговую тайну в процессе передачи данных от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БанкиВладимир ПутинПутинНалоговый КодексИностранцыЗакон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры