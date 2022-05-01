Путин подписал закон о регистрации в России иностранных компаний

Законодательные изменения позволяют облегчить процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкционным давлением, кроме того, предусматривает в качестве нового основания для постановки иностранных организаций на налоговый учет, — а именно открытие счета в банке РФ.

Кроме того, закон требует соблюдать налоговую тайну в процессе передачи данных от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия.

