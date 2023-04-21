«Дурачество, страдания, тупик»: Запад пытается полностью запретить экспорт в Россию

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН заявил, что полный запрет экспорта в Россию приведет к краху Европы.

«Полностью все запретить – дурачество. Это крах Европы. Это решение очень сильно повлияло бы на конкурентоспособность европейской экономики. К примеру, Венгрия зависима от российского газа и нефти. Есть страны, которые не имеют выхода к морю. Такие страны страдают, Европа в целом страдает. Американцы хотят так уничтожить Евросоюз, потому что санкции не так влияют на Россию, как на европейские страны. Это тупик, надо заканчивать с этим. Будут сопротивления. Американцы хотят Евросоюз уничтожить», - сказал Штир.

Несмотря на стойкое желание усложнить жизнь России, западные страны признают, что возможность давить на Россию санкциями практически исчерпана. Так, в Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против России «покончено», пишет Financial Times со ссылкой на неназваных европейских чиновников.

Источник издания объяснил, что если санкций станет еще больше, «будет больше исключений из них, чем мер», поэтому ставится под вопрос целесообразность расширения ограничений.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с НСН объяснил такую риторику тем, что ожидания западных стран от санкций против России практически не оправдались.

«Российская экономика в условиях санкционного нажима устояла. Смогли перенести даже нажим на рынки. Он привел к снижению мировых товарных цен, это, конечно, по нам ударило и привело к ослаблению рубля. Однако на Западе рассчитывали, что наша экономика рухнет. Рано или поздно проблемы мы преодолеем. Государство сегодня способно обеспечить устойчивость экономики и ее развитие», - отметил он.

При этом собеседник НСН отметил, что без потерь не обошлось и это выражено в падении ВВП России.