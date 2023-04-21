«Дурачество, страдания, тупик»: Запад пытается полностью запретить экспорт в Россию
Страны G7 рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары, несмотря на «страдания» Европы и предупреждения экономистов.
Страны G7 рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительстве Японии. При этом министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о таком запрете. Он не подтвердил, но и не опроверг подобные обсуждения, назвав вопрос «дипломатическими переговорами».
По данным Bloomberg, США и некоторые из ключевых союзников Украины действительно рассуждают на тему практически полного запрета экспорта в Россию.
Собеседники агентства утверждают, что подобные меры, которые могут привести к значительному ужесточению экономического давления на Москву, обсуждаются в преддверии саммита лидеров стран «Большой семерки» в Японии в мае.
Отмечается, что в таком случае возникнут серьезные препятствия. Во-первых, новые ограничения должны быть приняты всеми членами Евросоюза. Во-вторых, подобные строгие меры, как ожидается, вызовут негативную реакцию со стороны компаний, которые продолжают экспортировать товары в Россию.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН заявил, что полный запрет экспорта в Россию приведет к краху Европы.
«Полностью все запретить – дурачество. Это крах Европы. Это решение очень сильно повлияло бы на конкурентоспособность европейской экономики. К примеру, Венгрия зависима от российского газа и нефти. Есть страны, которые не имеют выхода к морю. Такие страны страдают, Европа в целом страдает. Американцы хотят так уничтожить Евросоюз, потому что санкции не так влияют на Россию, как на европейские страны. Это тупик, надо заканчивать с этим. Будут сопротивления. Американцы хотят Евросоюз уничтожить», - сказал Штир.
Несмотря на стойкое желание усложнить жизнь России, западные страны признают, что возможность давить на Россию санкциями практически исчерпана. Так, в Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против России «покончено», пишет Financial Times со ссылкой на неназваных европейских чиновников.
Источник издания объяснил, что если санкций станет еще больше, «будет больше исключений из них, чем мер», поэтому ставится под вопрос целесообразность расширения ограничений.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с НСН объяснил такую риторику тем, что ожидания западных стран от санкций против России практически не оправдались.
«Российская экономика в условиях санкционного нажима устояла. Смогли перенести даже нажим на рынки. Он привел к снижению мировых товарных цен, это, конечно, по нам ударило и привело к ослаблению рубля. Однако на Западе рассчитывали, что наша экономика рухнет. Рано или поздно проблемы мы преодолеем. Государство сегодня способно обеспечить устойчивость экономики и ее развитие», - отметил он.
При этом собеседник НСН отметил, что без потерь не обошлось и это выражено в падении ВВП России.
До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что введенные Западом в 2022 году антироссийские санкции превысили самые пессимистичные ожидания. Такое мнение она высказала в ходе выступления в Госдуме.
По ее словам, к такому санкционному напору невозможно было подготовиться, но Россия эффективно среагировала благодаря сбалансированной политике последних лет и опыту борьбы с кризисами. Глава ЦБ выразила уверенность, что финансовая система РФ доказала свою устойчивость.
Несмотря на некоторый «тупик» в санкционном давлении на Россию, некоторые страны традиционно просят добавить ограничений. Так, Польша и страны Балтии предложили в рамках нового пакета антироссийских санкций отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы. Об этом пишет EuObserver.
Также эти страны предлагают запретить импорт российского газа, в том числе сжиженного (СПГ), алюминия, расширить критерии для включения россиян в санкционный список. В совместном письме стран также говорится о том, что продажи алмазов приносят России более €4 млрд в год, а на ЕС приходится 41% этих поставок, то есть, по их мнению, необходимо запретить и импорт алмазов.
Также предлагается закрыть доступ в порты ЕС для иностранных судов, которые сдаются в аренду или перевозят грузы для российских организаций.
Напомним, что Евросоюз уже ввел десять пакетов санкций против Москвы, обсуждается 11-й пакет, который, как ожидается, будет направлен на борьбу с попытками России обходить уже наложенные ограничения.
В марте власти США начали активно призывать партнеров обращать внимание на «подозрительные сделки». Таким образом, Минторг и Минфин США борются с теми, кто помогает России обходить санкции.
СМИ отмечают, что Москве активно помогают обходить санкции в нефтяной сфере. Количество покупателей российской нефти только растет, несмотря на западные санкции. Западные страны не могут точно определить, кто развозит нефть из России по всему миру, пишет CNN.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок накануне заявила, что снимать санкции с Москвы никто не будет, пока длится конфликт на Украине, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- СМИ обвинили Украину в уничтожении польского фермерства
- СМИ: Германия планирует убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии
- СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать вражеские спутники
- Марочко назвал маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели
- СМИ: БПЛА-камикадзе ВСУ упал на трактор в Курской области
- Украинских депутатов проверят на наличие крымских активов
- СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну техники ВСУ под Донецком
- СМИ: Запрет на экспорт авто в Россию отразится на предприятиях Японии
- Немецкая делегация привезет в Крым гумпомощь для новых регионов России
- Беспилотник ВСУ упал на жилой дом в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru