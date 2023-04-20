Лавров заявил, что россияне считают санкции США признанием своих заслуг

Россияне, которые попадают под персональные санкции со стороны Соединенных Штатов, гордятся этим, сообщил во время встречи с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Ортег заявил, что многие официальные лица Никарагуа попали под ограничения. По его словам, европейские страны хотят научить страну, как нужно жить. Однако, по словам главы государства, власти Никарагуа не боятся рестрикций.

«У нас наоборот — люди, которые попадают под американские санкции, считают, что это признание их заслуг в отстаивании интересов России», — отметил Лавров.

Ранее российский министр заявил, что США могут обмануть в любой момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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