«Крах Европы»: В Венгрии призывают покончить с санкциями против России

На фоне рассуждений в ЕС о том, что санкции, похоже, уже невозможно вводить из-за обилия исключений из них, американское агентство Bloomberg анонсировало полный запрет на экспорт в Россию. Идею продвигают США и некоторые «ключевые союзники Украины», которые надеются в мае убедить страны Евросоюза принять доктрину «разрешено поставлять в РФ все, что не запрещено санкциями» на «запрещено поставлять в РФ все, что не попало под исключения». Bloomberg называет это near-total ban. Штир заявил, что США хочет развалить Евросоюз.

«Полностью все запретить – дурачество. Это крах Европы. Это решение очень сильно повлияло бы на конкурентоспособность европейской экономики. К примеру, Венгрия зависима от российского газа и нефти. Есть страны, которые не имеют выхода к морю. Такие страны страдают, Европа в целом страдает. Американцы хотят так уничтожить Евросоюз, потому что санкции не так влияют на Россию, как на европейские страны», - сказал Штир.

Собеседник НСН полагает, что полный запрет экспорта в России встретит сопротивление.

«Это тупик, надо заканчивать с этим. Будут сопротивления. Американцы хотят Евросоюз уничтожить. Премьер Венгрии Орбан исходит из венгерских интересов и не поддержит такие санкции, среди европейских политиков еще так думает Макрон. Шольц тоже, но он слабый политик, он не умеет делать то, что хочет. Ему не разрешают», - резюмировал Штир.

Ранее Штир назвал Орбана в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прагматиком, который действует исключительно в интересах Венгрии.

