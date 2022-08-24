«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности
Компания «АвтоВАЗ» возобновила выпуск автомобилей Lada Granta с подушками безопасности. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
«"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей LADA Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира. <...> С 23 августа все автомобили Lada Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности. В более "старших" версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем», — говорится в сообщении.
Стоимость модели с водительской подушкой безопасности — от 602 800 рублей по госпрограмме льготного кредитования (до 1 декабря) или 753 500 рублей без учета программы.
Между тем Lada Granta стала самым популярным у россиян автомобилем отечественного производства, пишет «Свободная пресса». По данным аналитического агентства «Автостат», в июле эту модель приобрели 6525 человек.
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