Путин: Многополярный мир становится реальностью
Многополярный мир действительно становится реальностью. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на Экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка, он указал, что ему на смену «приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран-участниц международного общения».
«Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит», - подчеркнул российский лидер.
Ранее председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что формирование многополярного мира - необратимый исторический процесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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