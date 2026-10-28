Путин: Многополярный мир становится реальностью

Многополярный мир действительно становится реальностью. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Лавров назвал новой реальностью формирование многополярного мира

Выступая на Экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка, он указал, что ему на смену «приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран-участниц международного общения».

«Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит», - подчеркнул российский лидер.

Ранее председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что формирование многополярного мира - необратимый исторический процесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:АфрикаРоссияПолитикаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры