Совфед больше не будет продлевать сроки гаражной амнистии в России
Совет Федерации больше не будет продлевать сроки гаражной амнистии в России. Как пишет RT, об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
В ходе пленарного заседания она указала, что в стране всё ещё много юридически не оформленной собственности и земельных участков.
По словам Матвиенко, и гражданам, и властям регионов следует понять, что «окно возможностей — пять лет».
«Надо предупредить, что больше Федеральное собрание не будет продлевать сроки гаражной амнистии. Чтобы граждане проявили ответственность, если они заинтересованы в легализации», — подчеркнула спикер.
Гаражная амнистия позволяет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи, возведённые в срок до 30 декабря 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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