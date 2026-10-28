Совфед больше не будет продлевать сроки гаражной амнистии в России

В ходе пленарного заседания она указала, что в стране всё ещё много юридически не оформленной собственности и земельных участков.

По словам Матвиенко, и гражданам, и властям регионов следует понять, что «окно возможностей — пять лет».

«Надо предупредить, что больше Федеральное собрание не будет продлевать сроки гаражной амнистии. Чтобы граждане проявили ответственность, если они заинтересованы в легализации», — подчеркнула спикер.

Гаражная амнистия позволяет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи, возведённые в срок до 30 декабря 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

