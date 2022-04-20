Глава E.ON предупредил о расколе Евросоюза из-за эмбарго на российский газ

По словам Бирнбаума, немедленно вводить запрет на поставки топлива из России неправильно.

«Такой шаг сильно ударил бы не только по Германии, масштабная проблема возникла бы у Европы. Например, Словакия полностью зависима от российского газа, а страны вроде Чехии и Австрии получают наибольшую часть газа из России», — подчеркнул глава E.ON, добавив, что во многих странах ЕС на российское топливо приходится «по крайней мере весомая доля».

Глава энергоконцерна считает, что вопросы о газе следует обсуждать на общеевропейском уровне, пишет РИА ФАН. По его словам, если обеспечить поставки в ФРГ, не позаботившись о других странах, это приведет к расколу ЕС.

Бирнбаум также отметил, что безопасность энергопоставок в Германию сейчас не обеспечена в достаточной степени, и Берлину потребуется три года на прекращение зависимости от энергоносителей из РФ.

