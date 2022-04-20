Глава E.ON предупредил о расколе Евросоюза из-за эмбарго на российский газ
Введение эмбарго на поставки российского газа ударило бы по Германии и всей Европе, а в дальнейшем такой шаг может привести к расколу Евросоюза. Такое мнение высказал глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в беседе с Handelsblatt.
По словам Бирнбаума, немедленно вводить запрет на поставки топлива из России неправильно.
«Такой шаг сильно ударил бы не только по Германии, масштабная проблема возникла бы у Европы. Например, Словакия полностью зависима от российского газа, а страны вроде Чехии и Австрии получают наибольшую часть газа из России», — подчеркнул глава E.ON, добавив, что во многих странах ЕС на российское топливо приходится «по крайней мере весомая доля».
Глава энергоконцерна считает, что вопросы о газе следует обсуждать на общеевропейском уровне, пишет РИА ФАН. По его словам, если обеспечить поставки в ФРГ, не позаботившись о других странах, это приведет к расколу ЕС.
Бирнбаум также отметил, что безопасность энергопоставок в Германию сейчас не обеспечена в достаточной степени, и Берлину потребуется три года на прекращение зависимости от энергоносителей из РФ.
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