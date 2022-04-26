Минэнерго Болгарии: «Газпром экспорт» уведомил о прекращении поставок газа
Компания «Газпром Экспорт» уведомила о прекращении поставок российского газа в Болгарию с 27 апреля. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Болгарии, передает ТАСС.
В ведомстве заявили, что сегодня, 26 апреля, в «Булгаргаз» поступило уведомление о прекращении поставок природного газа от ООО «Газпром экспорт» с 27 апреля 2022 года.
Сообщается, что «Булгаргаз» и Болгарский энергетический холдинг (БЭХ) по результатам анализа установили, что предложенная Россией новая двухэтапная процедура по оплате газа не соответствует действующему договору и несет крупные риски для Болгарии.
Кроме того, в заявлении Минеэерго отмечается, что Минэнерго, БЭХ, «Булгаргаз» и «Булгартрансгаз» начали работу над альтернативными договоренностями о поставке газа и решением проблем. На текущий момент никаких ограничений на потребление газа в Болгарии нет.
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