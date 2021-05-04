Досрочное погашение кредита – проблема заемщика

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов в эфире НСН рассказал, как заемщику избежать штрафов за досрочное погашение кредита.

В кредитных договорах, как правило, прописывается возможность досрочного погашения потребительского кредита, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева.

По его словам, с 2011 года российские финансовые учреждения обязали давать такое право заемщикам, не требуя взамен дополнительных платежей и комиссий. Если этого пункта нет в договоре, заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить займ досрочно за 30 дней. При этом, если банк не следует закону, то может начислить заемщику штраф за нарушение договора.

Исследование: россияне стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов в эфире НСН успокоил заемщиков. В кредитных процедурах нет существенных изменений.

«Эта информация о штрафах заемщиков за досрочное погашение кредита как хайп циркулирует в последние несколько лет. Не слышал, чтобы что-то кардинально менялось в отношениях заемщиков и банков. Если только появилась какая-то новая судебная практика. Банку не выгодно досрочное погашение: клиент погасил кредит, а банк еще платит по депозиту деньги. Поэтому для банка оптимальный вариант, когда клиент платит в срок, потому что под эти сроки у него выстроены внутренние денежные потоки. Но при этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно, и никакие санкции ему уже не грозят», - пояснил эксперт.

Банки не будут объяснять россиянам причину отказа в выдаче кредита

Банкир отметил стандартный подход банков при работе с физическими лицами. Он дал советы, которые помогут оформить потребительский кредит на выгодных условиях с банком.

«Заемщику просто надо внимательно посмотреть договор с банком – нет ли какие-то нюансов, нет ли у банка возможности взять какие-то штрафы. Конечно, банк не будет с каждым конкретным клиентом подписывать договор с какими-то индивидуальными пунктами – у банка просто не рассчитана на это технология, он работает по стандартам. Отступления могут быть, когда речь идет о кредите под залог недвижимости, например, или какой-то крупной сумме.

Если клиенту не понравились какие-то условия при заключении договора, значит, надо пойти в другой банк и там взять кредит на более прозрачных условиях. Если банк предоставляет какую-то дополнительную опцию (галочку можно где-то поставить), надо этим воспользоваться. Можно проинформировать банк, что вы хотите взять кредит с досрочным погашением – если есть такая опция», - рекомендовал Олег Скворцов.

Ранее управляющий директор РА «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» утопичность планов правительства по поддержанию ипотечной ставки на уровне 6,9%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Олег СкворцовРоссиянеКредитыБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры