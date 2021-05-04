Досрочное погашение кредита – проблема заемщика

Банкир отметил стандартный подход банков при работе с физическими лицами. Он дал советы, которые помогут оформить потребительский кредит на выгодных условиях с банком.

«Заемщику просто надо внимательно посмотреть договор с банком – нет ли какие-то нюансов, нет ли у банка возможности взять какие-то штрафы. Конечно, банк не будет с каждым конкретным клиентом подписывать договор с какими-то индивидуальными пунктами – у банка просто не рассчитана на это технология, он работает по стандартам. Отступления могут быть, когда речь идет о кредите под залог недвижимости, например, или какой-то крупной сумме.

Если клиенту не понравились какие-то условия при заключении договора, значит, надо пойти в другой банк и там взять кредит на более прозрачных условиях. Если банк предоставляет какую-то дополнительную опцию (галочку можно где-то поставить), надо этим воспользоваться. Можно проинформировать банк, что вы хотите взять кредит с досрочным погашением – если есть такая опция», - рекомендовал Олег Скворцов.

Ранее управляющий директор РА «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» утопичность планов правительства по поддержанию ипотечной ставки на уровне 6,9%.

