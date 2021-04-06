Банки не будут объяснять россиянам причину отказа в выдаче кредита

Законопроект, обязывающий российские банки объяснять отказ в получении потребительского кредита, отклонен Госдумой в первом чтении, сообщает РИА Новости. Против него выступили в комитете нижней палаты парламента по финансовому рынку и правительстве.

Отклонённый законопроект внесли депутаты Народного Харала (парламента) Калмыкии. Его авторы ссылались на то, что зная о причинах отказа в выдаче кредита, заёмщик может устранить их, поскольку не всегда знает о "проблемах".

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Комитет Госдумы по финансовому рынку посчитал, что реализация идеи поставит под угрозу коммерческую тайну, например, в части так называемых "скоринговых" моделей, которые используют банки для оценки платёжеспособности потенциальных заёмщиков.

До этого Конституционный суд подтверждал, что кредитор имеет право отказать заемщику без объяснения причин в целях конфиденциальности. В правительстве же напомнили, что кредитные договоры не относятся к публичным договорам, из-за чего кредитор не обязан заключать его с каждым обратившимся.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам принять в весеннюю сессию закон, который защитит минимальный доход граждан от списания по кредиту.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектБанкиКредиты
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