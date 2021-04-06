Банки не будут объяснять россиянам причину отказа в выдаче кредита

Законопроект, обязывающий российские банки объяснять отказ в получении потребительского кредита, отклонен Госдумой в первом чтении, сообщает РИА Новости. Против него выступили в комитете нижней палаты парламента по финансовому рынку и правительстве.

Отклонённый законопроект внесли депутаты Народного Харала (парламента) Калмыкии. Его авторы ссылались на то, что зная о причинах отказа в выдаче кредита, заёмщик может устранить их, поскольку не всегда знает о "проблемах".