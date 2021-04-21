Недоступное жилье. Чем обернется фиксация низкой ставки по ипотеке
Управляющий директор РА «Национальные кредитные рейтинги» объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» утопичность планов правительства по поддержанию ипотечной ставки на уровне 6,9%.
Принудительное снижение ставки ипотечных кредитов без существенного расширения предложения жилья точно не сделает его более доступным. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин.
«Скорее, наоборот, такая мера может понизить доступность жилья, сократить количество метров, которые ипотечный заёмщик сможет купить с учётом своего первоначального взноса. Это ярко продемонстрировало введение льготной ипотеки в прошлом году. Фактически ей было выгодно воспользоваться только в первые месяцы. После этого цены на недвижимость сильно пошли в рост из-за ажиотажного спроса на ипотеку. Фактически, к концу года вся выгода от снижения ставки была полностью нивелирована за счёт роста цен на недвижимость. В случае, если человек пользовался не льготной, а обычной ипотекой, такой рост цен был ему в убыток», - отметил эксперт.
Ранее стало известно, что среднюю ставку по ипотеке в России хотят сделать на уровне 6,9% до 2030 года и поддерживать её субсидиями. Такая возможность обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщают «Известия». Этот показатель может стать ключевой целью нацпроекта «Жилье и городская среда». Он на 1% меньше, чем было заложено в изначальной версии документа.
Михаил Доронкин сомневается, что власти смогут длительное время поддерживать такую низкую ставку.
«При текущей конъюнктуре и ожидаемой динамике ключевой ставки это крайне затруднительно. Для этого необходимо существенно нарастить объёмы господдержки и действующей льготной ипотеки. Даже до повышения Центробанком ключевой ставки средние показатели (ставок - прим. НСН) по новым выдачам превышали 7%. При этом доля льготной ипотеки составляла примерно треть в общем объёме. Остальное – собственные программы банков, стоимость которых будет неизбежно расти вслед за ключевой ставкой. Чтобы в целом по рынку уйти на уровень ниже 7%, необходимо либо обратно снижать ключевую ставку, что крайне маловероятно, либо сильно расширять льготную ипотеку, что также невозможно. Льготная ипотека уже спровоцировала сильный рост цен на недвижимость, поэтому её дальнейшее продление не приветствовал ЦБ», - напомнил он.
Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина подтвердил «Известиям», что на сегодня правительство ставит задачу снижать средневзвешенную ставку по ипотеке, так как такие кредиты выступают инструментом улучшения жилищных условий граждан.
Льготную программу на покупку квартир в новостройках предполагается продлить, уточнил он, но говорить о конкретных условиях пока преждевременно. При этом она не распространяется на вторичный рынок, что вызывает серьёзные вопросы у экспертов, поскольку в таком случае главными выгодоприобретателями остаются застройщики.
В 2020 году выдача трети всех ипотечных кредитов по субсидированной ставке 6,5% спровоцировала скачок цен на жилье в новостройках примерно на 20%.
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