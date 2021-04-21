Недоступное жилье. Чем обернется фиксация низкой ставки по ипотеке

Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина подтвердил «Известиям», что на сегодня правительство ставит задачу снижать средневзвешенную ставку по ипотеке, так как такие кредиты выступают инструментом улучшения жилищных условий граждан.

Льготную программу на покупку квартир в новостройках предполагается продлить, уточнил он, но говорить о конкретных условиях пока преждевременно. При этом она не распространяется на вторичный рынок, что вызывает серьёзные вопросы у экспертов, поскольку в таком случае главными выгодоприобретателями остаются застройщики.

В 2020 году выдача трети всех ипотечных кредитов по субсидированной ставке 6,5% спровоцировала скачок цен на жилье в новостройках примерно на 20%.

