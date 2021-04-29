Исследование: россияне стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит

Российские граждане в первом квартале текущего года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании ЮKassa.

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За февраль - март объем таких платежей вырос почти на 40%. При этом средний чек стал больше на 20%, число продаж - на 14%. Cущественный рост показывают покупки в кредит в категории «образование». Большая часть заказов, оплаченных в кредит или рассрочку, приходится на суммы до 50 тыс. рублей - таких покупок было 74%.

По словам экспертов, модель «покупай сейчас, плати потом» набирает популярность не только в нашей стране, но и во всем в мире.

Напомним, законопроект, обязывающий российские банки объяснять отказ в получении потребительского кредита, отклонен Госдумой в первом чтении, сообщает РИА Новости. Против него выступили в комитете нижней палаты парламента по финансовому рынку и правительстве.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Кредиты
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