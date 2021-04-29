Исследование: россияне стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит
Российские граждане в первом квартале текущего года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании ЮKassa.
За февраль - март объем таких платежей вырос почти на 40%. При этом средний чек стал больше на 20%, число продаж - на 14%. Cущественный рост показывают покупки в кредит в категории «образование». Большая часть заказов, оплаченных в кредит или рассрочку, приходится на суммы до 50 тыс. рублей - таких покупок было 74%.
По словам экспертов, модель «покупай сейчас, плати потом» набирает популярность не только в нашей стране, но и во всем в мире.
Напомним, законопроект, обязывающий российские банки объяснять отказ в получении потребительского кредита, отклонен Госдумой в первом чтении, сообщает РИА Новости. Против него выступили в комитете нижней палаты парламента по финансовому рынку и правительстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- Исследование: россияне стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит
- Бывшая солистка «Тату» решила идти в Госдуму
- ЕС запустит спутник для сверхчетких фотографий
- Ряд улиц в Москве перекроют для подготовки к параду Победы
- Жители Омска отмечают чемпионство «Авангарда» салютом и гуляниями
- В Амурской области прокуратура нашла школу с туалетами на улицах
- Названы симптомы укуса инфицированного клеща
- В США арестовали россиянина Стерлингова по делу об отмывании средств
- СК РФ обвинил трех петербуржцев в хищении более 400 миллионов рублей
- В доме и офисе бывшего адвоката Трампа прошли обыски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru