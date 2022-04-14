«Рынок не отбелить»: В России поспорили о пользе тестирования граждан при покупке криптовалюты
За тестированием граждан никто не будет следить, поэтому ситуация на рынке не поменяется, заявил в эфире НСН вице-президент ассоциации криптовалют Денис Бушнов.
Предложение Минфина о тестировании граждан перед покупкой криптовалюты не реализуемо на практике, такая инициатива не способна отбелить теневой рынок, заявил вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Минфин предложил заменить в законопроекте «О цифровой валюте» понятие квалифицированного инвестора на профессионального приобретателя цифровой валюты. Также предусмотрено введение тестирования граждан перед покупкой цифровых активов. Денис Бушнов считает, что инициатива не позволит кардинально изменить ситуацию на рынке.
«На практике это не реализуется. Никто не будет это контролировать и опять все подвиснет. Сейчас с большими деньгами в принципе тяжело, процесс перевода за рубеж ограничен, а это важно. Большие суммы сейчас вообще сложно хранить на таких кошельках. Ситуация никак не изменится, это не отбелит теневой рынок и не вызовет у людей никаких напряжений», - сказал Бушнов.
В свою очередь блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с Бушновым и отметил, что введение тестирования перед покупкой криптовалюты будет оказывать позитивное влияние на рынок цифровых активов.
«В целом подобные ограничения – довольно позитивный фактор. Другое понятие хотят ввести, потому что понятие «Квалифицированный инвестор» уже есть в законодательстве с определенными критериями, ограничивающими объем средств, которые должны быть на бирже и так далее. Новый формат позволит создать промежуточную категорию, которая, по сути, недостаточно еще может быть квалифицирована, но при этом уже сможет приобретать цифровые активы», - сказал Смирнов.
Ранее Минфин доработал законопроект «О цифровой валюте» с учетом поступивших позиций ведомств и направил его в правительство. Отдельные положения документа, в том числе касающиеся майнинга, уточнены и конкретизированы. Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования крипторынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов крипторынка.
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