«Рынок не отбелить»: В России поспорили о пользе тестирования граждан при покупке криптовалюты

В свою очередь блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с Бушновым и отметил, что введение тестирования перед покупкой криптовалюты будет оказывать позитивное влияние на рынок цифровых активов.

«В целом подобные ограничения – довольно позитивный фактор. Другое понятие хотят ввести, потому что понятие «Квалифицированный инвестор» уже есть в законодательстве с определенными критериями, ограничивающими объем средств, которые должны быть на бирже и так далее. Новый формат позволит создать промежуточную категорию, которая, по сути, недостаточно еще может быть квалифицирована, но при этом уже сможет приобретать цифровые активы», - сказал Смирнов.

Ранее Минфин доработал законопроект «О цифровой валюте» с учетом поступивших позиций ведомств и направил его в правительство. Отдельные положения документа, в том числе касающиеся майнинга, уточнены и конкретизированы. Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования крипторынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов крипторынка.

