АРБ поддержала штрафы для банков за страховку кредитов

«Сегодня не так много банков грешат навязыванием услуг по страхованию и допуслуг, поэтому я бы не хотел, чтобы создавалось впечатление, что это является всеобщей практикой. Это могут себе позволить только те, кто не боится конкуренции, кто считает, что клиент никуда не денется и все равно будет у него обслуживаться, брать кредит на его условиях. Запрет Минфина и соответствующее правовое регулирование вопроса могут в определённой степени воздействовать на этот рынок, поставить его вне закона», — пояснил эксперт.

По словам Тосуняна, страховки и допуслуги навязываются по причине отсутствия конкуренции у монополистов банковского рынка.

«Если бы рынок был более конкурентный, то банкиры не могли бы навязывать такого рода услуги. Это полезная инициатива. Она усложнит возможность участникам рынка, кто такие практики применяет, использовать такой род деятельности безнаказанно. Инициатива направлена на монополистов рынка, которые себе это позволяют, несмотря на то, что это не очень приветствуется самими клиентами. Это поможет не дать возможность злоупотреблять своими конкурентными преимуществами», — считает собеседник НСН.

Ранее Гарегин Тосунян рассказал НСН о последствиях утечки данных клиентов Сбербанка.



