В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

«Все это уже закреплено в законодательстве. Все просчитано до 2024 года, предполагается, что средняя пенсия повысится до 20 тысяч рублей. Вопрос единственный в том, как поведет себя инфляция. Этого никто в законодательстве прописать не может. Однако мы видим, что она оказывается меньше, чем ожидалась, следовательно, реальный рост пенсии оказывается больше, чем планировал Пенсионный фонд изначально. У ПФР два источника денег. С одной стороны, это пенсионные взносы, с другой, это трансферты из федерального бюджета. Теперь верстать бюджет придется из расчета, чтобы всем хватило», - отметил он.

В сентябре сообщалось, что Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений. По данным ведомства, нововведения обусловлены низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода. В Госдуме отметили, что инициатива министерства своевременна и полезна, однако людям необходимо продемонстрировать эффективность системы.

