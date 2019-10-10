В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного
Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС объяснил НСН, что негативно повлиять на рост пенсий может только инфляция, отметив, что на данный момент она значительно ниже ожидаемой.
В Пенсионным фонде России спрогнозировали увеличение страховой пенсии. Глава ведомства Антон Дроздов заявил, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров к 2022 году повысится с 16,4 до 18,3 тысяч рублей. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок в эфире НСН рассказал, что подобное увеличение было запланировано правительством при подготовке пенсионной реформы.
«Все это уже закреплено в законодательстве. Все просчитано до 2024 года, предполагается, что средняя пенсия повысится до 20 тысяч рублей. Вопрос единственный в том, как поведет себя инфляция. Этого никто в законодательстве прописать не может. Однако мы видим, что она оказывается меньше, чем ожидалась, следовательно, реальный рост пенсии оказывается больше, чем планировал Пенсионный фонд изначально. У ПФР два источника денег. С одной стороны, это пенсионные взносы, с другой, это трансферты из федерального бюджета. Теперь верстать бюджет придется из расчета, чтобы всем хватило», - отметил он.
В сентябре сообщалось, что Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений. По данным ведомства, нововведения обусловлены низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода. В Госдуме отметили, что инициатива министерства своевременна и полезна, однако людям необходимо продемонстрировать эффективность системы.
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