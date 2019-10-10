В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

10 октября 201914:44
Станислав Меркулов

Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС объяснил НСН, что негативно повлиять на рост пенсий может только инфляция, отметив, что на данный момент она значительно ниже ожидаемой.

В Пенсионным фонде России спрогнозировали увеличение страховой пенсии. Глава ведомства Антон Дроздов заявил, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров к 2022 году повысится с 16,4 до 18,3 тысяч рублей. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок в эфире НСН рассказал, что подобное увеличение было запланировано правительством при подготовке пенсионной реформы.

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«Все это уже закреплено в законодательстве. Все просчитано до 2024 года, предполагается, что средняя пенсия повысится до 20 тысяч рублей. Вопрос единственный в том, как поведет себя инфляция. Этого никто в законодательстве прописать не может. Однако мы видим, что она оказывается меньше, чем ожидалась, следовательно, реальный рост пенсии оказывается больше, чем планировал Пенсионный фонд изначально. У ПФР два источника денег. С одной стороны, это пенсионные взносы, с другой, это трансферты из федерального бюджета. Теперь верстать бюджет придется из расчета, чтобы всем хватило», - отметил он.

В сентябре сообщалось, что Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений. По данным ведомства, нововведения обусловлены низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода. В Госдуме отметили, что инициатива министерства своевременна и полезна, однако людям необходимо продемонстрировать эффективность системы.

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ФОТО: flickr.com
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