Минфин решил запретить банкам навязывать допуслуги клиентам
Российский Минфин решил законодательно запретить банкам навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче займов и кредитов, пишет «Коммерсант».
Исключение составят только случаи, когда вытекающие из требований по страхованию предмета залога. Кроме того, ведомство предусмотрело возможность получения компенсации клиентом из-за нарушения его прав на свободный выбор услуг.
В случае получения займов на срок более одного года банкам запретят навязывать клиентам страхование на весь срок кредита «при условии единовременной уплаты страховых платежей», отмечает RT.
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