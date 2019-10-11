Минфин решил запретить банкам навязывать допуслуги клиентам

Исключение составят только случаи, когда вытекающие из требований по страхованию предмета залога. Кроме того, ведомство предусмотрело возможность получения компенсации клиентом из-за нарушения его прав на свободный выбор услуг.

В случае получения займов на срок более одного года банкам запретят навязывать клиентам страхование на весь срок кредита «при условии единовременной уплаты страховых платежей», отмечает RT.

