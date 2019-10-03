Эксперты оценили последствия утечки данных клиентов Сбербанка

«Конечно, утечка данных представляет собой риск, но связанный не с тем, что с карт будут списаны деньги, а с тем, чтобы потом использовать мошеннические приёмы к самому клиенту. Если есть его данные — номер карты, телефон, дата заключения договора, то легче найти к вам, как клиенту, доступ. Но если вы проявите бдительность и не будете поддаваться на разного рода уловки, то это ещё не есть доступ к вашим деньгам. Кроме того, эти данные могут быть использованы, чтобы посылать вам предложения, всякую информацию, потому что злоумышленники часто потом продают эти сведения вторым, третьим, четвёртым лицам. Неприятно, конечно, но я думаю, что не стоит раздувать масштабы этой ситуации и рисков», — заверил Тосунян.

Кроме того, по его словам, не стоит верить злоумышленникам на 100%. Вовсе не факт, что они действительно обладают таким объёмом данных, как утверждают.

Согласен с главой АРБ и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В беседе с НСН он подтвердил версию о том, что теперь мошенники могут начать терроризировать владельцев карт под видом сотрудников банка.

«С учётом двухфакторной аутентификации, которая сейчас распространена повсеместно, просто так списать деньги с карты уже не возможно. Однако социальную инженерию никто не отменял, и, обладая полным набором персональных данных, злоумышленники могут представляться сотрудниками банка и вводить в заблуждение клиента. Могут получать от него смс-код и проводить транзакции», — рассказал Мариничев.