«Доля незначительная»: Отказ Армении от молочной продукции из РФ не ударит по рынку

Ранее член правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян заявил, что Армения должна рассмотреть возможность запрета импорта российской молочной продукции в ответ на аналогичные действия России. Его слова приводит ТАСС. В апреле 2023 года Россельхознадзор попросил армянскую ветеринарную службу временно остановить поставки молочной продукции в РФ из-за невозможности гарантировать безопасность производимой продукции для российских потребителей.

«По имеющейся информации, в том числе с начала 2024 года, в Армению осуществляются поставки российской молочной продукции в соответствии с заключенными договорами. Объемы поставок кубанских производителей измеряются несколькими десятками тысяч долларов, большого значения для рынка в целом не имеют. Вместе с тем, на сегодня нет никакой официальной информации о прекращении поставок молочной продукции в Армению. Здесь вопрос, скорее, в том, что полюбившаяся жителям Армении российская продукция - такой объединяющий гастрономический культурный посыл, которого может не стать, а жаль», - сказал собеседник НСН.