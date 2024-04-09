«Доля незначительная»: Отказ Армении от молочной продукции из РФ не ударит по рынку
Объемы поставок в Армению измеряются несколькими десятками тысяч долларов, большого значения для рынка в целом не имеют, заявил НСН Константин Синецкий.
Объемы поставок российской молочной продукции во множество стран растут, в 2024 году речь будет идти о миллионах и десятках миллионов долларов, рассказал НСН генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.
Ранее член правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Сисак Габриелян заявил, что Армения должна рассмотреть возможность запрета импорта российской молочной продукции в ответ на аналогичные действия России. Его слова приводит ТАСС. В апреле 2023 года Россельхознадзор попросил армянскую ветеринарную службу временно остановить поставки молочной продукции в РФ из-за невозможности гарантировать безопасность производимой продукции для российских потребителей.
«По имеющейся информации, в том числе с начала 2024 года, в Армению осуществляются поставки российской молочной продукции в соответствии с заключенными договорами. Объемы поставок кубанских производителей измеряются несколькими десятками тысяч долларов, большого значения для рынка в целом не имеют. Вместе с тем, на сегодня нет никакой официальной информации о прекращении поставок молочной продукции в Армению. Здесь вопрос, скорее, в том, что полюбившаяся жителям Армении российская продукция - такой объединяющий гастрономический культурный посыл, которого может не стать, а жаль», - сказал собеседник НСН.
По его словам, доля поставок молочной продукции в Армению незначительна, а вот экспорт в другие страны российских продуктов только растет.
«На сегодняшний день поставки российской молочной продукции производятся в такие страны, как Азербайджан, Южная Осетия, Абхазия, Панама, Узбекистан, Турция, Вьетнам, Израиль, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты. Объемы поставок и суммы заключенных договоров в последнее время растут. В 2024 году речь уже будет идти, нам кажется, о миллионах и десятках миллионов долларов. Исходя из общего объема произведенной молочной продукции на российских предприятиях, а также с учетом импортных поставок белорусских молокоперерабатывающих предприятий, доля, которую занимают поставки молочной продукции Армении, будет весьма незначительна. На ценах это практически не отразится», - отметил Синецкий.
Ранее Синецкий в интервью НСН назвал причины использования заменителей в молочных продуктах, отмечает «Радиоточка НСН».
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