Россиян предупредили о подорожании молока и молочной продукции на 10%

В России к осени 2024 года молочная продукция может подорожать на 7-10%, сообщила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская, передает «Парламентская газета».

Она рассказала, что отрасль столкнулась с растущим спросом, есть необходимость модернизировать старые мощности, что потребует вложения финансовых средств.

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Министерство сельского хозяйства готово применить все необходимые, в том числе, «непопулярные» меры реагирования с целью недопущения «разгона» цен на молоко. Глава ведомства Дмитрий Патрушев выступил с таким предупреждением на XV съезде Национального союза производителей молока в январе.

По его словам, приоритетный принцип заключается в том, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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