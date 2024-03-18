Россиян предупредили о подорожании молока и молочной продукции на 10%

В России к осени 2024 года молочная продукция может подорожать на 7-10%, сообщила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская, передает «Парламентская газета».

Она рассказала, что отрасль столкнулась с растущим спросом, есть необходимость модернизировать старые мощности, что потребует вложения финансовых средств.