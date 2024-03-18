Россиян предупредили о подорожании молока и молочной продукции на 10%
В России к осени 2024 года молочная продукция может подорожать на 7-10%, сообщила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская, передает «Парламентская газета».
Она рассказала, что отрасль столкнулась с растущим спросом, есть необходимость модернизировать старые мощности, что потребует вложения финансовых средств.
Министерство сельского хозяйства готово применить все необходимые, в том числе, «непопулярные» меры реагирования с целью недопущения «разгона» цен на молоко. Глава ведомства Дмитрий Патрушев выступил с таким предупреждением на XV съезде Национального союза производителей молока в январе.
По его словам, приоритетный принцип заключается в том, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru