«Удешевление продукции»: Синецкий назвал причины использования заменителей в молочных продуктах
Основной источник сбыта молочного фальсификата – это, в первую очередь, государственные и муниципальные закупки, отметил в эфире НСН гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий.
Вместо молочного жира используют жиры немолочного происхождения в целях удешевления продукции, рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в интервью НСН. По его словам, у молочной продукции с натуральными веществами наиболее яркий вкус, который нельзя спутать.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла. По его словам, пальмовое масло является фальсификатом и несет вред для здоровья. Константин Синецкий отметил, что от информации о фальсификатах в продукции потребители чувствуют себя обманутыми и начинают отказываться от молочных продуктов.
«Вкус наиболее яркий у молочных продуктов, если используется натуральные молочные продукты с натуральными веществами, ничто не спутать со вкусом сливочного масла. А вот удешевление да (при замене на жиры немолочного происхождения - ред. НСН), оно очень существенно. Потребитель чаще всего реагирует на такие новости, чувствует себя обманутым, отказывается от употребления молочной продукции. А на потребительском рынке в обороте эта проблема как раз минимальна», - сказал Синецкий.
Он отметил, что основной источник сбыта молочного фальсификата – это государственные и муниципальные закупки. По словам Синецкого, часто фальсификат встречается и в заведениях общепита, где молочная продукция используется как ингредиент для дальнейшего приготовления.
«Основной источник сбыта молочного фальсификата – это, в первую очередь, государственные и муниципальные закупки. А второе – это система HoReCa… Там, где молочная продукция используется как ингредиент для дальнейшего приготовления: в пансионатах, ресторанах, пиццерии... Те, кто делает творожные запеканки. Хотелось бы, чтобы там тоже был наведен порядок. Нас ведь не информируют о том, что заменяют натуральный продукт на ненатуральный», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Синецкий рассказал, что вред пальмового масла был доказан, так как в процессе хранения оно накапливает опасные вещества.
«Сама ситуация развивается вокруг того, что пальмовое масло используют как способ фальсификации, в том числе молочной продукции. Основное количество данных о вреде этого масла говорит о том, что это так называемый маргарин, гидрогенизированное масло, которое переведено в твердую фракцию. Если в процессе хранения оно накапливает определенные вещества, то в этой части его опасность доказана. Речь идет именно об обмане: вместо молочного жира предоставляются жиры немолочного происхождения. Мы против обмана. Но демонизировать мы тоже не хотели бы, есть абсолютно легальные производители, которые легально используют эти добавки», - резюмировал Синецкий.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Совэкона» сообщил, что стоимость пальмового масла на мировом рынке превысила цену российского подсолнечного масла в среднем на 19 долларов за тонну. По оценкам аналитиков, такая ситуация является неестественной и вскоре цены должны оттолкнуться от дна, сообщает «Радиоточка НСН».
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