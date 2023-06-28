«Удешевление продукции»: Синецкий назвал причины использования заменителей в молочных продуктах

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла. По его словам, пальмовое масло является фальсификатом и несет вред для здоровья. Константин Синецкий отметил, что от информации о фальсификатах в продукции потребители чувствуют себя обманутыми и начинают отказываться от молочных продуктов.

«Вкус наиболее яркий у молочных продуктов, если используется натуральные молочные продукты с натуральными веществами, ничто не спутать со вкусом сливочного масла. А вот удешевление да (при замене на жиры немолочного происхождения - ред. НСН), оно очень существенно. Потребитель чаще всего реагирует на такие новости, чувствует себя обманутым, отказывается от употребления молочной продукции. А на потребительском рынке в обороте эта проблема как раз минимальна», - сказал Синецкий.

Он отметил, что основной источник сбыта молочного фальсификата – это государственные и муниципальные закупки. По словам Синецкого, часто фальсификат встречается и в заведениях общепита, где молочная продукция используется как ингредиент для дальнейшего приготовления.

«Основной источник сбыта молочного фальсификата – это, в первую очередь, государственные и муниципальные закупки. А второе – это система HoReCa… Там, где молочная продукция используется как ингредиент для дальнейшего приготовления: в пансионатах, ресторанах, пиццерии... Те, кто делает творожные запеканки. Хотелось бы, чтобы там тоже был наведен порядок. Нас ведь не информируют о том, что заменяют натуральный продукт на ненатуральный», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Синецкий рассказал, что вред пальмового масла был доказан, так как в процессе хранения оно накапливает опасные вещества.