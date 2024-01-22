Союзмолоко: Россия в 2023 году увеличила экспорт молочной продукции на 18%
Экспорт молочной продукции из РФ в прошлом году увеличился на 18% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что заметен почти пятикратный рост поставок сухого обезжиренного молока за рубеж, при этом поставки сухой сыворотки выросли почти в три раза.
Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур. Отмечается, что большая часть поставок пришлась на горох. Всего было поставлено 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что в 2,5 раза больше значений 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru