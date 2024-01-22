Союзмолоко: Россия в 2023 году увеличила экспорт молочной продукции на 18%

Экспорт молочной продукции из РФ в прошлом году увеличился на 18% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что заметен почти пятикратный рост поставок сухого обезжиренного молока за рубеж, при этом поставки сухой сыворотки выросли почти в три раза.

Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур. Отмечается, что большая часть поставок пришлась на горох. Всего было поставлено 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что в 2,5 раза больше значений 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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