Союзмолоко: Россия в 2023 году увеличила экспорт молочной продукции на 18%

Он отметил, что заметен почти пятикратный рост поставок сухого обезжиренного молока за рубеж, при этом поставки сухой сыворотки выросли почти в три раза.

Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур. Отмечается, что большая часть поставок пришлась на горох. Всего было поставлено 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что в 2,5 раза больше значений 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

