СМИ: В России могут приостановить обязательную маркировку товаров

Российское правительство рассмотрит возможность отмены маркировки товаров в стране, чтобы поддержать бизнес в условиях санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ряде сфер потребительского рынка.

В России будут маркировать табачные стики

Как отмечают собеседники издания, соответствующее предложение разрабатывает Минпромторг при поддержке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, однако окончательного решения на этот счет пока не принято. По словам одного из участников рынка, правительство рассмотрит предложение до 15 марта.

В частности, власти планируют приостановить действие обязанностей по маркировке продукции средствами идентификации, отложить на год обязательные этапы маркировки (в том числе нанесение на молочную продукцию и упакованную воду). Кроме того, возможно введение моратория на привлечение к ответственности не соблюдающих требования по маркировке.

По словам одного из источников РБК, в случае отмены обязательной маркировки ее оператору выплатят компенсацию за все время простоя.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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