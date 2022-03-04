СМИ: В России могут приостановить обязательную маркировку товаров
Российское правительство рассмотрит возможность отмены маркировки товаров в стране, чтобы поддержать бизнес в условиях санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ряде сфер потребительского рынка.
Как отмечают собеседники издания, соответствующее предложение разрабатывает Минпромторг при поддержке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, однако окончательного решения на этот счет пока не принято. По словам одного из участников рынка, правительство рассмотрит предложение до 15 марта.
В частности, власти планируют приостановить действие обязанностей по маркировке продукции средствами идентификации, отложить на год обязательные этапы маркировки (в том числе нанесение на молочную продукцию и упакованную воду). Кроме того, возможно введение моратория на привлечение к ответственности не соблюдающих требования по маркировке.
По словам одного из источников РБК, в случае отмены обязательной маркировки ее оператору выплатят компенсацию за все время простоя.
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