Путин рассказал о росте налоговых поступлений в бюджет на 20% в 2024 году
Налоговые поступления в российскую бюджетную систему с начала года составили почти 46 трлн рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.
«Даниил Вячеславович, я посмотрел материалы. За 10 месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти… 46 трлн рублей», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что это «процентов на 20 больше», чем за аналогичный период 2023 года. Егоров подтвердил слова российского лидера.
Ранее глава ФНС сообщил, что за прошлый год россиянам начислили 114 млрд рублей налогов на процентные доходы по вкладам, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru