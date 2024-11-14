«Удивление и недоумение»: Банки исключили заморозку вкладов россиян
На 96% вкладов лежит не более 1,4 млн рублей, это та сумма, возврат которой гарантирует система страхования вкладов, сказал НСН Гарегин Тосунян.
Заморозка вкладов россиян сегодня практически невозможна, финансовые потрясения не происходили с 1993 года, Центробанк делает все, чтобы сохранить доверие к национальной валюте. Об этом НСН заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков ранее заявил, что вклады россиян не будут блокировать для борьбы с инфляцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Ложную информацию распространил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. По словам Аксакова, подобные вбросы — дело рук врагов России. Тосунян также отметил, что вклады, скорее всего, заблокированы не будут.
«Теоретически возможно все, некоторые решения вызывают удивление и недоумение. С другой стороны, необязательные действия финансовых властей прекратились в России после 1993 года. Деноминация была проведена предельно корректно и четко. Центробанк понял, что доверие к национальной валюте нужно беречь, поползновений к заморозке вкладов и иным не очень позитивным реформам больше не было. Очень надеюсь, что слова о возможной заморозке вкладов и об ограничении снятия средств со вкладов — не более, чем фейк», — сказал Тосунян.
Собеседник НСН добавил, что сегодня россияне предпочитают открывать вклады на 3-6 месяцев.
«Предпочтения в основном отдаются вкладам на 3-6 месяцев из-за пиковых ставок и из-за того, что ожидается увеличение ставок. Динамика в последние месяцы была положительной, менялась вторая производная — в начале года очень резкий был рост, потом была опережающая скорость прироста. С другой стороны, люди не имеют бесконечного ресурса, поэтому чуть-чуть скорость добавления уменьшается, но она связана с тем, что люди ждут, пока подойдет срок завершения предыдущих вкладов, чтобы разместить их по более выгодным условиям», — подчеркнул президент Ассоциации российских банков.
В заключение Тосунян заявил, что на 96% вкладов лежит не более 1,4 млн рублей.
«Подавляющее большинство россиян в лучшем случае имеют небольшие суммы, даже не доходящие до миллиона, которые они могут разместить на вкладах. Вклады до 1,4 млн рублей, возврат которых гарантирует система страхования, составляют примерно 96% от общего количества вкладов, при этом на 76% вкладов лежит не более 300-500 тысяч рублей. Если банк предлагает очень высокий процент, но не вызывает особого доверия, люди предпочитают высокие проценты, зная, что 1,4 млн рублей им обязательно вернут», — подытожил он.
Ранее министерство финансов России определилось с параметрами расчета налога на длинные банковские депозиты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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