«Удивление и недоумение»: Банки исключили заморозку вкладов россиян

«Теоретически возможно все, некоторые решения вызывают удивление и недоумение. С другой стороны, необязательные действия финансовых властей прекратились в России после 1993 года. Деноминация была проведена предельно корректно и четко. Центробанк понял, что доверие к национальной валюте нужно беречь, поползновений к заморозке вкладов и иным не очень позитивным реформам больше не было. Очень надеюсь, что слова о возможной заморозке вкладов и об ограничении снятия средств со вкладов — не более, чем фейк», — сказал Тосунян.

Собеседник НСН добавил, что сегодня россияне предпочитают открывать вклады на 3-6 месяцев.

«Предпочтения в основном отдаются вкладам на 3-6 месяцев из-за пиковых ставок и из-за того, что ожидается увеличение ставок. Динамика в последние месяцы была положительной, менялась вторая производная — в начале года очень резкий был рост, потом была опережающая скорость прироста. С другой стороны, люди не имеют бесконечного ресурса, поэтому чуть-чуть скорость добавления уменьшается, но она связана с тем, что люди ждут, пока подойдет срок завершения предыдущих вкладов, чтобы разместить их по более выгодным условиям», — подчеркнул президент Ассоциации российских банков.

В заключение Тосунян заявил, что на 96% вкладов лежит не более 1,4 млн рублей.

«Подавляющее большинство россиян в лучшем случае имеют небольшие суммы, даже не доходящие до миллиона, которые они могут разместить на вкладах. Вклады до 1,4 млн рублей, возврат которых гарантирует система страхования, составляют примерно 96% от общего количества вкладов, при этом на 76% вкладов лежит не более 300-500 тысяч рублей. Если банк предлагает очень высокий процент, но не вызывает особого доверия, люди предпочитают высокие проценты, зная, что 1,4 млн рублей им обязательно вернут», — подытожил он.

Ранее министерство финансов России определилось с параметрами расчета налога на длинные банковские депозиты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

