У экс-адвоката Пашаева нашли долги по налогам на 707 тысяч рублей

Как сообщает агентство, Пашаев — учредитель компании, основным видом деятельности которой указана «деятельность в области права». В ноябре счета организации попали под блокировку за неисполнение требования об уплате задолженности налогоплательщиком (плательщиком сбора или страховых взносов либо налогового агента). Размер отрицательного сальдо компании составил 25 286 рублей.

При этом сам Эльман Пашаев задолжал по налогам 707 258 рублей.

Ранее экс-адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, ему может грозить до десяти лет заключения. Правоохранители проверяют Пашаева на причастность к другим преступлениям, пишет Ura.ru.

