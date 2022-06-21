Bloomberg: В мае Швейцария импортировала более трех тонн золота из России

Впервые после начала спецоперации на Украине Швейцария в мае импортировала более трех тонн золота из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, это может говорить о возможном смягчении позиции отрасли в отношении драгоценных металлов.

При этом отмечается, что большинство стран отказалось покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила российских производителей из аккредитованного списка.

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В Швейцарии расположены четыре крупных аффинажных завода, перерабатывающих две трети мирового золота. В марте 2022 года двое из них отказались переплавлять слитки из РФ, несмотря на то, что им не запрещено это делать. При этом, по информации источника, некоторые покупатели по-прежнему настороженно относятся к российским драгоценным металлам.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает золото как новый объект антироссийских санкций.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПолитикаШвейцарияРоссияИмпортЗолото
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