Bloomberg: В мае Швейцария импортировала более трех тонн золота из России
Впервые после начала спецоперации на Украине Швейцария в мае импортировала более трех тонн золота из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, это может говорить о возможном смягчении позиции отрасли в отношении драгоценных металлов.
При этом отмечается, что большинство стран отказалось покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила российских производителей из аккредитованного списка.
В Швейцарии расположены четыре крупных аффинажных завода, перерабатывающих две трети мирового золота. В марте 2022 года двое из них отказались переплавлять слитки из РФ, несмотря на то, что им не запрещено это делать. При этом, по информации источника, некоторые покупатели по-прежнему настороженно относятся к российским драгоценным металлам.
Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает золото как новый объект антироссийских санкций.
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