Bloomberg: В мае Швейцария импортировала более трех тонн золота из России

Впервые после начала спецоперации на Украине Швейцария в мае импортировала более трех тонн золота из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, это может говорить о возможном смягчении позиции отрасли в отношении драгоценных металлов.

При этом отмечается, что большинство стран отказалось покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила российских производителей из аккредитованного списка.