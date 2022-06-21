Reuters: ЕС рассматривает золото как новый объект антироссийских санкций

Евросоюз рассматривает золото как новый объект санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным источника, страны союза продолжат работать над новым пакетом антироссийских санкций, в который войдут другие направления экономики. При этом напрямую о новом санкционном документе пока не говорится.

Ранее заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Минфине вспомнили про мобилизационный резерв, потому что Россия находится в чрезвычайной ситуации на фоне санкций.

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ФОТО: pixabay.com
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