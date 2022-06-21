Reuters: ЕС рассматривает золото как новый объект антироссийских санкций
Евросоюз рассматривает золото как новый объект санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным источника, страны союза продолжат работать над новым пакетом антироссийских санкций, в который войдут другие направления экономики. При этом напрямую о новом санкционном документе пока не говорится.
Ранее заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Минфине вспомнили про мобилизационный резерв, потому что Россия находится в чрезвычайной ситуации на фоне санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru