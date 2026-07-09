Житель Крыма погиб в результате атаки БПЛА

Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится с 4 до 15 В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военного Минобороны В Головинском районе капитально отремонтируют три жилых дома 400-балльники в основном подавали документы в технические вузы Выставка Виктора Борисова-Мусатова открылась в Третьяковке