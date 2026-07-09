Житель Крыма погиб в результате атаки БПЛА

Один человек погиб в результате украинской беспилотной атаки в Джанкое. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Органами власти будет оказано все необходимое содействие», — написал Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс».

В связи с усилением атак ВСУ на территории республики, с 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Как ранее отмечал Аксенов, мера необходима для координации деятельности властей, поддержки экономики и решения логистических задач на полуострове.

Минувшей ночью на российскими регионами силы ПВО перехватили и уничтодили 73 украинских беспилотника самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Сергей АксеновКрымБеспилотники

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