Развожаев раскрыл причину двукратного роста цен на бензин в Крыму
Стоимость бензина марки АИ-95 на Крымском полуострове выросла более чем в два раза на фоне сложностей с логистикой и биржевыми закупками. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил на совещании президента Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.
Глава города пояснил, что на полуострове отсутствуют заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний, работают только крупные частные трейдеры. Из-за проблем с логистикой и вопросами биржевой закупки цена популярного бензина АИ-95 сегодня достигает 197 рублей на официальных заправках, тогда как в соседнем Краснодарском крае она составляет 73,5 рубля.
Власти Севастополя обратились в правительство Российской Федерации с предложением ввести субсидированную цену на бензин для автозаправочных станций на Крымском полуострове. По словам Развожаева, предварительную поддержку уже удалось получить в Министерстве энергетики РФ.
Между тем в ходе совещания президент Владимир Путин заявил о необходимости быстрее разобраться с ситуацией на топливном рынке Крыма, сообщает Ura.ru.
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