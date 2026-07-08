Развожаев раскрыл причину двукратного роста цен на бензин в Крыму

Стоимость бензина марки АИ-95 на Крымском полуострове выросла более чем в два раза на фоне сложностей с логистикой и биржевыми закупками. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил на совещании президента Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

Глава города пояснил, что на полуострове отсутствуют заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний, работают только крупные частные трейдеры. Из-за проблем с логистикой и вопросами биржевой закупки цена популярного бензина АИ-95 сегодня достигает 197 рублей на официальных заправках, тогда как в соседнем Краснодарском крае она составляет 73,5 рубля.

«Выживают как могут»: Почему независимые АЗС задрали цены на топливо

Власти Севастополя обратились в правительство Российской Федерации с предложением ввести субсидированную цену на бензин для автозаправочных станций на Крымском полуострове. По словам Развожаева, предварительную поддержку уже удалось получить в Министерстве энергетики РФ.

Между тем в ходе совещания президент Владимир Путин заявил о необходимости быстрее разобраться с ситуацией на топливном рынке Крыма, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ТопливоРост Цен На БензинСевастопольКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры