Развожаев раскрыл причину двукратного роста цен на бензин в Крыму

Стоимость бензина марки АИ-95 на Крымском полуострове выросла более чем в два раза на фоне сложностей с логистикой и биржевыми закупками. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил на совещании президента Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

Глава города пояснил, что на полуострове отсутствуют заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний, работают только крупные частные трейдеры. Из-за проблем с логистикой и вопросами биржевой закупки цена популярного бензина АИ-95 сегодня достигает 197 рублей на официальных заправках, тогда как в соседнем Краснодарском крае она составляет 73,5 рубля.