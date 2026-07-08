Топливная напряжённость: Названы ключевые меры для стабилизации рынка
Помимо импорта бензина и запрета экспорта топлива, необходимо наладить логистику для бесперебойной доставки топлива до потребителя, сказал НСН Сергей Пикин.
Запретить экспорт дизельного топлива нужно было еще пару недель назад, правительство нехотя пошло на такой шаг, но он должен помочь успешно разрешить напряженную ситуацию с топливом, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Российские власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Новак добавил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но несмотря на принятые меры, пока остается непростой. До 31 июля в РФ также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Пикин заявил, что подобное решение должно было быть принято еще две недели назад.
«Экспорт бензина уже запрещен до 31 июля, я думаю, он точно будет продлен еще как минимум на несколько месяцев. Что касается экспорта дизеля, его запретили, чтобы не было проблем с поставками дизельного топлива, хотя с ним фиксируется меньше проблем, чем с бензином. У нас есть перепроизводство дизельного топлива, поэтому запрет введен только до 31 июля, а не до конца лета или еще дольше. Видно, что правительство сделало это очень нехотя, хотя это надо было сделать еще две недели назад. Любая подобная мера должна сказаться положительно. Чем более активно эти меры будут предприниматься, тем быстрее ситуация разрешится», — сказал Пикин.
Собеседник НСН добавил, что необходимо наладить доставку топлива до потребителя.
«Сейчас должны работать две меры, которые максимально быстро насытят рынок топливом: это импорт бензина и запрет на экспорт бензина, который позволит сохранить перепроизводство дизеля внутри страны. Немаловажен и третий вопрос — налаживание логистики, чтобы эти объемы могли быть доставлены до потребителя. Логистика в силу выбытия части мощностей стала другой, это касается и железнодорожного транспорта, и “Транснефти”, и автомобильного транспорта. Нужны экстренные поставки импортного бензина, с этим уже никто не спорит, причем надо было начинать уже в третьей декаде июня. Сейчас наибольшее напряжение в Крыму и в Восточной Сибири. Правда, в восточной части страны можно быстрее организовать импорт бензина с минимальной логистикой», — подытожил он.
Ранее директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил в пресс-центре НСН, что топливный кризис не имеет ничего общего с экономикой, а цены вернутся в норму уже в ближайшее время.
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