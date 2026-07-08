Российские власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Новак добавил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но несмотря на принятые меры, пока остается непростой. До 31 июля в РФ также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Пикин заявил, что подобное решение должно было быть принято еще две недели назад.

«Экспорт бензина уже запрещен до 31 июля, я думаю, он точно будет продлен еще как минимум на несколько месяцев. Что касается экспорта дизеля, его запретили, чтобы не было проблем с поставками дизельного топлива, хотя с ним фиксируется меньше проблем, чем с бензином. У нас есть перепроизводство дизельного топлива, поэтому запрет введен только до 31 июля, а не до конца лета или еще дольше. Видно, что правительство сделало это очень нехотя, хотя это надо было сделать еще две недели назад. Любая подобная мера должна сказаться положительно. Чем более активно эти меры будут предприниматься, тем быстрее ситуация разрешится», — сказал Пикин.